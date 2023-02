TRIBUTE TO TELEPHONE SALLE DE L’ORIEL, 28 avril 2023, VARCES ALLIERES ET RISSET.

TRIBUTE TO TELEPHONE SALLE DE L’ORIEL. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

VARCES ANIMATION ET CULTURE (PLATES-V-R-2021-010807) présente ce spectacle. « Tribute to Téléphone » Par Jean Louis and Co -Tribute To Téléphone C’est au courant de l’hiver 2016 que trois des membres du groupe Jean-Louis & CO décident de se consacrer à réaliser un tribute au célèbre groupe TÉLÉPHONE. Cependant, il leur reste à trouver leur pièce manquante, la dernière pièce du puzzle. Le quatrième membre devra jouer de la guitare basse et faire partie de la gent féminine. Ainsi, à peine un mois plus tard, l’équipe est au complet avec Gaëlle dans le rôle de Corinne Marienneau à la basse, Benjamin dans celui de Richard Kolinka à la batterie, Franck à la place de Louis Bertignac à la guitare et Olivier dans le rôle de Jean-Louis Aubert à la guitare et au chant. Ils prennent sans attendre la route à la rencontre du public pour savoir si la magie de ça, c’est vraiment toi, Cendrillon, La bombe humaine ou encore New-York avec toi opère toujours. Avec l’énergie des plus purs concerts de rock des années 80 et le son de la musique de TÉLÉPHONE, la réponse ne se fait pas attendre. L’engouement du groupe et des spectateurs nous envoie dans « UN AUTRE MONDE »… Tarifs réduits: Adhérents Fnac, chômeurs, étudiants, enfants -13 ans.Réservation PMR: 04 76 72 99 50 Telephone Tribute Telephone Tribute

SALLE DE L’ORIEL VARCES ALLIERES ET RISSET Espace Charles de Gaulle Isere

