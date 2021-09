Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Tribute to Queen Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Tribute to Queen Istres, 17 septembre 2021, Istres. Tribute to Queen 2021-09-17 21:00:00 – 2021-09-17 Place Champollion Magic Mirrors

Istres Bouches-du-Rhône 5 5 De “Bohemian Rhapsody” à Radio Ga Ga”, en passant par “We Will Rock You”, vous vivrez un concert associant la richesse musicale des chansons de Queen et les performances historiques du groupe Un hommage sincère à Queen. +33 6 79 07 42 77 De “Bohemian Rhapsody” à Radio Ga Ga”, en passant par “We Will Rock You”, vous vivrez un concert associant la richesse musicale des chansons de Queen et les performances historiques du groupe dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Place Champollion Magic Mirrors Ville Istres lieuville 43.50495#4.98693