Tribute to Nantes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, mercredi 22 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-22 20:00 – 23:00

Gratuit : oui

Après avoir rendu hommage aux “one hit wonders”, au reggae, au label Motown, les étudiants et étudiantes de la formation MuMA de Trempo célèbrent Nantes et ses artistes. Rock celtique, hip hop et pop sont au programme de cette nouvelle Tribute.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/tribute-to-nantes/