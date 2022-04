Tribute to Motown Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tribute to Motown Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 16 juin 2022, Nantes. 2022-06-16

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Tribute to Motown | Concerts | Funk, Soul Titres originaux, reprises, samples… l’influence de la Motown sur les musiques actuelles est immense. Pour cette soirée, la promo 2021-2022 des étudiant·es du MuMA rend hommage à ce label phare de la musique nord-américaine, qui connut son apogée dans les années 60 et 70. De Stevie Wonder à Bruno Mars, des Jackson Five à Amy Winehouse, l’esprit de la Motown : funk, soul, disco imprégnera la scène de Trempo. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 6 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Tribute to Motown Trempo – La Fabrique Ile de Nantes 2022-06-16 was last modified: by Tribute to Motown Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes 16 juin 2022 Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique