Tribute to Michelou au Bal Blomet LE BAL BLOMET Paris

Tribute to Michelou au Bal Blomet LE BAL BLOMET, 16 mai 2022, Paris. Maria Dolores et Amapola Quartet , ainsi que l’Armenonville et le big band Michel Capelier, rendent hommage au grand Michelou. Une soirée pleine de surprises le 16 mai au Bal Blomet !

Date et horaire exacts : Le lundi 16 mai 2022

de 20h00 à 22h00

payant Tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Tarif unique : 20 EUR Si l’on devait définir Michel Capelier, il y aurait du rire, de la tendresse, des camélias en fleurs, un bon gros toutou qui se prélasse et une bonne dose de tango ! C’est tout ce que nous allons mettre dans cette soirée où, à l’initiative de Maria Dolores y Amapola Quartet, musiciens et amis rendront hommage à ce sacré bonhomme ! Amapola Quartet et Maria Dolores l’Armenonville Big Band Michel Capelier LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

