TRIBUTE TO J.HALLYDAY ET JJ.GOLDMAN IDOLEDES JEUNES/LES VOIX ESPACE GUY POIRIEUX, 15 avril 2023, MONTBRISON.

TRIBUTE TO J.HALLYDAY ET JJ.GOLDMAN IDOLEDES JEUNES/LES VOIX ESPACE GUY POIRIEUX. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Idole des Jeunes & Les Voix des Alpes Co-production L’Idole des Jeunes & La Note Bleue.Un show ORIGINAL et UNIQUE qui va vous faire vibrer et chanter toute la nuit ! Le Groupe L’Idole des Jeunes s’associe pour la 1ère fois avec L’ensemble Les Voix des Alpes (deux représentations à succès en mai dernier avec NATASHA ST PIER) pour vous proposer un show INEDIT : UN TRIBUTE A J.HALLYDAY & JJ.GOLDMAN ! Une soirée rock inoubliable en perspective avec tous leurs plus grands tubes ! Plus de 90 artistes sur scène : 80 choristes, 10 musiciens et deux solistes talentueux David SANTAMARIA et Sandra AMICO, avec une énergie communicative débordante ! Ils vont vous faire chanter et vibrer tout au long de la soirée ! Découvrez des titres aux arrangements totalement inédits spécialement créés pour l’occasion comme : J’oublierai ton nom, l’envie, je te promets, prière païenne, encore un soir, je te donne, requiem pour un fou, Laura, … et bien d’autres encore ! Un moment unique et festif, de partage et d’émotions à ne surtout pas manquer ! Direction artistique : Valérie Micheli et Matthieu Coquard | Durée : 2h30 avec entracte. Tous publics.

Votre billet est ici

ESPACE GUY POIRIEUX MONTBRISON AVENUE CHARLES DE GAULLE Loire

Idole des Jeunes & Les Voix des Alpes

Co-production L’Idole des Jeunes & La Note Bleue.

Un show ORIGINAL et UNIQUE qui va vous faire vibrer et chanter toute la nuit !

Le Groupe L’Idole des Jeunes s’associe pour la 1ère fois avec L’ensemble Les Voix des Alpes (deux représentations à succès en mai dernier avec NATASHA ST PIER) pour vous proposer un show INEDIT : UN TRIBUTE A J.HALLYDAY & JJ.GOLDMAN !





Une soirée rock inoubliable en perspective avec tous leurs plus grands tubes !

Plus de 90 artistes sur scène : 80 choristes, 10 musiciens et deux solistes talentueux David SANTAMARIA et Sandra AMICO, avec une énergie communicative débordante ! Ils vont vous faire chanter et vibrer tout au long de la soirée !

Découvrez des titres aux arrangements totalement inédits spécialement créés pour l’occasion comme : J’oublierai ton nom, l’envie, je te promets, prière païenne, encore un soir, je te donne, requiem pour un fou, Laura, … et bien d’autres encore !

Un moment unique et festif, de partage et d’émotions à ne surtout pas manquer !

Direction artistique : Valérie Micheli et Matthieu Coquard | Durée : 2h30 avec entracte. Tous publics.

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici