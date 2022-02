TRIBUTE TO BOWIE La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Les élèves de l’Ecole de musique vous proposeront une exploration des différentes périodes de la carrière de David Bowie au travers d’œuvres réarrangées, mêlant musique classique et musiques actuelles. MERCREDI 6 JUIN, 20h30, par les élèves de l’école de Municipale de Musique. Entrée libre. Instruments acoustiques et électriques Auditorium (places assises) Entrée libre

MERCREDI 6 JUIN, 20h30, par les élèves de l'école de Municipale de Musique. Entrée libre. La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt

