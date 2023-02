TRIBUTE TO ACDC PAR LE QUATUOR YAKO SALLE CORTOT, 16 février 2023, PARIS.

TRIBUTE TO ACDC PAR LE QUATUOR YAKO SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

Événement : quand la musique de chambre se met sur courant Alternatif : le Quatuor Yako rend hommage à AC/DC . Aussi intemporel que Bach et Mozart, AC/DC est un monstre du Rock, qui a su traverser les générations et remplir les stades du monde entier. Autour des rythmes et riffs iconiques du groupe de légende, venez vivre un moment unique avec le Quatuor Yako. Un concert hors norme pour tous les amoureux du ROCK !!! les 16 et 17 novembre 2022 ainsi que le 16 Février 2023 à 20h30. Paris 17ème | Salle Cortot Durée 1h Style ROck, symbiose des sonorités, authen,ticité qui touche, le Quatuor Yako sort des plus grandes écoles, diplômé du CNSMD de Lyon et de la Hochschule de Münich. Si c’est autour du répertoire classique que les Yako se forment, leur curiosité les pousse à en dépasser très vite les frontières. Des rythmes effrénés des compositions africaines aux oeuvres contemporaines dont ils sont à l’origine de nombreuses créations, leur répertoire s’étend et leur but se veut limpide : un partage au-delà des codes et des frontières. Le quatuor est composé de Ludovic Thilly | violon Pierre Maestra | violon Sarah Teboul | alto Alban Lebrun | violoncelle Quatuor Yako Quatuor Yako

SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris

