l’Atelier des arts, le jeudi 7 octobre à 20:00

Stephan Montemuro et ses 4 musiciens vous proposent un tribute FRANCIS CABREL JEUDI 07 OCTOBRE à 20H00 2 heures de concert pour le plus grand plaisir des fans de Cabrel et de musique Réservations ouvertes au 04 91 26 09 06

10€

♫♫♫ l’Atelier des arts 133 boulevard de Sainte Marguerite, 13009 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

