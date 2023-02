Tribute Nights #4 LE CARRE DES FORGES, 10 février 2023, FARGUES ST HILAIRE.

Tribute Nights #4 LE CARRE DES FORGES. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 00:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 42.5 à 42.5 euros.

La Mairie de Fargues St Hilaire et ACTIOM SPECTACLE (2-20-002830 / 3-20-002868) présente Ouverture des portes 19h00 Festival TRIBUTE NIGHTS #4PASS 1 JOURCe festival revient avec une programmation détonante pour l’édition 2023. Il se déroulera les 10 et 11 février 2023 avec 3 Groupes par jour à la salle Le Carré des Forges 33 70 Fargues St Hilaire (12 kms de Bordeaux). Vendredi 10 fév. 2023 : THE OTHER VOICES (tribute The Cure) – SKORPIONS (tribute Scorpions) – KIND OF QUEEN (tribute Queen) Samedi 11 fév. 2023 : CREEDENCE FACTORY BAND (tribute Creedence C R) – THE OTHER SIDE (tribute The Doors) – NOT THE ROLLING STONES (tribute Rolling Stones) Deux soirées exceptionnelles avec les meilleurs Tribute Band de l’hexagone et des invités de marque d’Angleterre – NOT THE ROLLING STONES Ouverture des portes 19h00 Réservation PMR : 0556 68 53 74 TRIBUTE NIGHTS

LE CARRE DES FORGES FARGUES ST HILAIRE 3 AVENUE DE LAURENCE Gironde

