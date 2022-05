Tribute Léonard Cohen – vendredi 20 mai 2022 Marast, 20 mai 2022, Marast.

Tribute Léonard Cohen – vendredi 20 mai 2022 Rue du Prieuré Prieuré de Marast Marast

2022-05-20 – 2022-05-20 Rue du Prieuré Prieuré de Marast

Marast Haute-Saône

EUR 8 15 SAISON CULTURELLE DU PRIEURE DE MARAST – VENDREDI 20 MAI À 20H00. Hommage à l’écrivain, poète et chanteur canadien Leonard Cohen, qui nous a laissé plus de cent cinquante chansons au terme de cinquante ans de carrière, après avoir inspiré plusieurs générations de publics et d’artistes … Au programme : La sélection du concert, forcément partielle et partiale, rend hommage aux textes (surtitrés en anglais et français) autant qu’aux mélodies dans des arrangements originaux concoctés par Jean-Paul Barbier (basse), Benoît Chabot (accordéon), Patrick Couillard (guitare) et Patrick Verguet (voix et guitare). Tarifs : 8 € et 12 € en prévente, 10 € et 15 € sur place (tarif réduit : Amis de Marast, étudiants et scolaires, demandeurs d’emploi ; gratuit -12 ans) Renseignements et réservations : tributetocohen@gmail.com

tributetocohen@gmail.com

SAISON CULTURELLE DU PRIEURE DE MARAST – VENDREDI 20 MAI À 20H00. Hommage à l’écrivain, poète et chanteur canadien Leonard Cohen, qui nous a laissé plus de cent cinquante chansons au terme de cinquante ans de carrière, après avoir inspiré plusieurs générations de publics et d’artistes … Au programme : La sélection du concert, forcément partielle et partiale, rend hommage aux textes (surtitrés en anglais et français) autant qu’aux mélodies dans des arrangements originaux concoctés par Jean-Paul Barbier (basse), Benoît Chabot (accordéon), Patrick Couillard (guitare) et Patrick Verguet (voix et guitare). Tarifs : 8 € et 12 € en prévente, 10 € et 15 € sur place (tarif réduit : Amis de Marast, étudiants et scolaires, demandeurs d’emploi ; gratuit -12 ans) Renseignements et réservations : tributetocohen@gmail.com

Rue du Prieuré Prieuré de Marast Marast

dernière mise à jour : 2022-05-13 par