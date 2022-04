Tribute Joe Satriani par Kam + Guests hôtel de la musique St Marcel Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Tribute Joe Satriani par Kam + Guests hôtel de la musique St Marcel, 1 avril 2022, Marseille. Tribute Joe Satriani par Kam + Guests

hôtel de la musique St Marcel, le vendredi 1 avril à 20:30

Habitué des scènes, Kam revient après une longue absence pour son superbe Tribute Joe Satriani. On me dit dans l’oreillette que Black Glasses en serait ainsi que Flight 666 Tribute Maiden…..

3€

♫♫♫ hôtel de la musique St Marcel 25 Boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu hôtel de la musique St Marcel Adresse 25 Boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille Ville Marseille lieuville hôtel de la musique St Marcel Marseille Departement Bouches-du-Rhône

hôtel de la musique St Marcel Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Tribute Joe Satriani par Kam + Guests hôtel de la musique St Marcel 2022-04-01 was last modified: by Tribute Joe Satriani par Kam + Guests hôtel de la musique St Marcel hôtel de la musique St Marcel 1 avril 2022 hôtel de la musique St Marcel Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône