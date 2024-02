TRIBUTE ELTON JOHN ROYAL CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE Mandelieu La Napoule, dimanche 6 octobre 2024.

TRIBUTE ELTON JOHNYOUR SONGS PAR OBJETS TROUVÉSBienvenue à Your Songs , un spectacle captivant célébrant la carrière extraordinaire de Sir EltonJohn, l’un des plus grands artistes de la musique pop de tous les temps.Ce tribute est une immersion totale dans l’univers flamboyant et intemporel d’Elton John. Durant 90minutes, plongeons dans le spectacle épique qui rend hommage à la légende vivante.Une célébration vivante de la légende qu’est Elton John, un Rocket Man dont la musique continuede résonner dans nos cœurs pour toujours.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-10-06 à 15:30

ROYAL CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE 605 Avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu La Napoule 06