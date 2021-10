La Penne-sur-Huveaune Cherrydon Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Tribute DEPECHE MODE By PUPPETS + LAST STATION TO NOWHERE Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune

Tribute DEPECHE MODE By PUPPETS + LAST STATION TO NOWHERE Cherrydon, 26 novembre 2021, La Penne-sur-Huveaune. Tribute DEPECHE MODE By PUPPETS + LAST STATION TO NOWHERE

Cherrydon, le vendredi 26 novembre à 19:30

Ouverture: 18H 19H30: LAST STATION TO NOWHERE (Pop Rock Progressif) 20H30: Tribute DEPECHE MODE By PUPPETS Apéro à partir de 19h Possibilité de restauration sur place PAF: 10 € Infoline & réservation conseillée Chris: 06 64 80 30 85

10€

♫♫♫ Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:30:00 2021-11-26T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Autres Lieu Cherrydon Adresse 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune Ville La Penne-sur-Huveaune lieuville Cherrydon La Penne-sur-Huveaune