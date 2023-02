Tribute Amy Winehouse Sandy Amy SEVEN CASINO AMNEVILLE Catégories d’Évènement: Amnéville

Moselle

Tribute Amy Winehouse Sandy Amy SEVEN CASINO, 11 mars 2023, AMNEVILLE. Tribute Amy Winehouse Sandy Amy SEVEN CASINO. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. C’est le seul tribute de l’artiste disparu AMY WINEHOUSE en France, SANDY à Reçu le premier prix du meilleur sosie à l’émission de TF1. Elle est plus qu’un sosie elle est une véritable incarnation, physique et vocal, Époustouflante de vérité. Sandy avec ses 4 musiciens donne un show exceptionnel en Hommage à AMY WINEHOUSE. Sandy vibre et transmet une très grande émotion sur scèn Votre billet est ici SEVEN CASINO AMNEVILLE SEVEN CASINO Moselle C’est le seul tribute de l’artiste disparu AMY WINEHOUSE en France, SANDY à Reçu le premier prix du meilleur sosie à l’émission de TF1. Elle est plus qu’un sosie elle est une véritable incarnation, physique et vocal, Époustouflante de vérité. Sandy avec ses 4 musiciens donne un show exceptionnel en Hommage à AMY WINEHOUSE. Sandy vibre et transmet une très grande émotion sur scèn .21.8 EUR21.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Amnéville, Moselle Autres Lieu SEVEN CASINO Adresse SEVEN CASINO Ville AMNEVILLE Tarif 21.8-21.8 lieuville SEVEN CASINO AMNEVILLE Departement Moselle

SEVEN CASINO AMNEVILLE Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville/

Tribute Amy Winehouse Sandy Amy SEVEN CASINO 2023-03-11 was last modified: by Tribute Amy Winehouse Sandy Amy SEVEN CASINO SEVEN CASINO 11 mars 2023 SEVEN CASINO AMNEVILLE

AMNEVILLE Moselle