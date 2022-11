Tribute ABBA par Abba Gold Europe

Tribute ABBA par Abba Gold Europe, 18 novembre 2022, . Tribute ABBA par Abba Gold Europe



2022-11-18 – 2022-11-18 EUR Le groupe Abba est plus populaire que jamais, plus de trente ans après l’apparition de la formation sur la scène mondiale ! Ce n’est pas pour rien que tant de musiciens ont joué le répertoire d’Abba. C’est une masterclass de musique pop. La reprise des principaux tubes par Abba Gold Europe est un hommage à Abba dans sa forme originale : deux femmes aux tons aigus et graves, des chansons fantastiques et un groupe de musiciens pop rock à ne pas manquer ! Les membres du groupe faisaient auparavant partie du casting de Mamma Mia dans le West End de Londres. La reprise des principaux tubes par Abba Gold Europe est un hommage à Abba dans sa forme originale : deux femmes aux tons aigus et graves, et un groupe de musiciens pop rock à ne pas manquer ! dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville