Centre culturel Henri-Desbals, le vendredi 1 avril à 20:30

Danse —– **Création 2022, 1ère du spectacle** **Clémence Baubant** **Cie Empreintes** _TRIBU[T]_ est une recherche sur les métamorphoses du corps collectif. Inspirée par les rites d’Afrique de l’Ouest, par les figures iconiques des Seventies et par des images résiduelles de Mai 68, la pièce est pensée comme une fresque. Une épopée chorégraphique et iconographique qui questionne les attributs de la « tribu ». **Conception et chorégraphie** Clémence Baubant / **Avec** Marion Jousseaume, Eve Bouchelot, Hugues Rondepierre, Delphine Mothes / **Création musicale** Paul Ramage / **Création lumière** Marion Jouhanneau

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:59:00

