Dieppe Seine-Maritime Venez découvrir les Professeurs du département de musique ancienne du conservatoire Camille Saint-Saëns interprétant les œuvres de Blow, Marais, Clérambault, Telemann et Haendel lors de ce concert au Temple. Julie Hassler (soprano) – Guillaume Hénin (violon baroque)

Daniel Déhais (hautbois baroque) – Aline Poirier (traverso)

Benoît Toïgo (flûte à bec) – Mathilde Hénin (viole de gambe)

