François Ménissier est professeur d'orgue au Conservatoire de Rouen, et organiste titulaire du grand orgue Clicquot de l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Son activité de musicien est enrichie d'un vif intérêt pour la préservation des instruments historiques et pour l'histoire de la facture d'orgues. Venez découvrir cet artiste accompli lors de son concert à l'Eglise Saint-Rémy !

