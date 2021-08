Le Touquet-Paris-Plage Hippodrome du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Tribunes de l’hippodrome du Touquet-Paris-Plage Hippodrome du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Pas-de-Calais

Tribunes de l’hippodrome du Touquet-Paris-Plage Hippodrome du Touquet-Paris-Plage, 17 septembre 2021, Le Touquet-Paris-Plage. Tribunes de l’hippodrome du Touquet-Paris-Plage

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Hippodrome du Touquet-Paris-Plage

Construites en 1925 par les architectes Paul Pinguet et Georges Henry Fergusson, les tribunes de l’hippodrome, inscrites depuis 1997 au titre des Monuments Historiques, offrent un superbe panorama face à la Canche.

Accès libre en continu | Accès sur présentation du pass sanitaire

Construites en 1925, les tribunes de l’hippodrome, inscrites depuis 1997 au titre des Monuments Historiques, offrent un superbe panorama face à la Canche. Hippodrome du Touquet-Paris-Plage avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Autres Lieu Hippodrome du Touquet-Paris-Plage Adresse avenue de la dune aux loups Ville Le Touquet-Paris-Plage lieuville Hippodrome du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage