Saône-et-Loire Visite guidée du tribunal judicaire de Mâcon Tribunale judiciaire Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément. Visite guidée du tribunal judicaire de Mâcon Samedi 16 septembre, 14h00, 16h45 Tribunale judiciaire Sur inscription À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le tribunal judiciaire vous ouvre ses portes pour des visites guidées gratuites, suivies d’un temps d’échange avec différents professionnels du droit (45 min).

Samedi 16 septembre de 14h à 17h30 , départ de la dernière visite 16h45. Tribunale judiciaire 8 rue de la Préfecture 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « cdad-saone-et-loire@justice.fr »}] Cet édifice fut, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé. Il a été construit en 1716 par l’abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

