Troyes Résolvez un crime survenu au palais Tribunal judiciaire Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Résolvez un crime survenu au palais Samedi 16 septembre, 09h45, 14h00 Tribunal judiciaire Entrée libre : 2 sessions de 9h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 Acte 1 – Arrivée sur la scène de crime (45 minutes) : Atelier relevé d’empreintes, constats et prélèvements aux côtés des techniciens d’identification criminelle. Acte 2 – L’enquête (45 minutes) :

Des explications sont données sur les actes principaux d’une enquête. Simulation d’une interpellation par les forces de l’ordre.

La recherche des preuves avec une brigade cynophile.

Le placement en garde à vue du suspect. Des explications sont données sur les suites de l’enquête : Confirmation de l’implication du suspect à la lumière des divers actes d’investigation réalisés et du mobile donné par le suspect. Des explications sont données sur l’information judiciaire: Un juge d’instruction est présent pour informer le public sur la conduite d’une instruction criminelle. Acte 3 – Poursuites devant la cour d’assises (45 min) : Découvrez le rôle des jurés, l’histoire de la mythique salle d’assises de la cour en présence d’un magistat, ancien président de cour d’assises, d’avocats et d’un procureur de la République pour aborder le rôle de chacun. Pour les plus jeunes, un atelier autour du jeu » de loi en loi » créé par le CDAD de l’Aube. Tribunal judiciaire 85 rue du Général de Gaulle 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

