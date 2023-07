Animations du Tribunal judiciaire Tribunal judiciaire Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Animations du Tribunal judiciaire Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire Tours, 16 septembre 2023, Tours. 100 personnes par créneau de visites; Contact/réservation Mme Peggy LEROY au : 02.34.36.30.31 et/ou scom.tj-tours@justice.fr « Animations » Maison des Droits de l'Enfant de Touraine :

« Reconstitution d'audience Tribunal Pour Enfants en collaboration avec la MDET » en salle des Assises avec une capacité d'accueil de 100 personnes. Tribunal judiciaire 2, place Jean-Jaurès 37000 Tours

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

