Tours Reconstitution d’audiences Tribunal Pour Enfants Tribunal judiciaire Tours, 16 septembre 2023, Tours. Reconstitution d’audiences Tribunal Pour Enfants Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire En collaboration avec la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine, le Tribunal judiciaire propose de suivre en salle des Assises une reconstitution d’une audience de Tribunal Pour Enfants (explication du déroulé d’une audience et reconstitution in situ).

Capacité d’accueil : 100 personnes maximum par reconstitution d’audience TPE

Sur inscription préalable à l’adresse mail scom.tj-tours@justice.fr Tribunal judiciaire 2, place Jean-Jaurès 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « scom.tj-tours@justice.fr »}] [{« link »: « mailto:scom.tj-tours@justice.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

