Visite guidée d’un tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire Thionville, 17 septembre 2023, Thionville.

Laissez-vous guider au coeur du Tribunal de Thionville : découverte de l’histoire du bâtiment et présentation du système judiciaire seront au rendez-vous. Les visites sont programmées à 14h, 15h, 16h et 17h (durée 1h).

30 personnes maximum par groupe.

Tribunal Judiciaire 5 quai Marchal 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382824350 Cet hôtel fut édifié par Bernard d’Eltz au fond de la cour du Château en 1551. Il ne subsiste que quelques vestiges de ce premier bâtiment inspiré par la Renaissance luxembourgeoise. L’hôtel, acheté en 1899 par les Sœurs de la Divine Providence pour abriter un pensionnat de jeunes filles, fut fortement remanié au début du siècle. Un grand bâtiment néo-gothique fut ajouté en 1906 par Lothringer Baugesselschaft en bordure du quai Marchal. Une petite maison bordant le porche de l’autre côté (n° 10, cour du Château) fut achetée en 1914 puis reconstruite en pastichant le style d’origine. À cette occasion, elle fut rehaussée d’un niveau de comble et dotée d’une lucarne Renaissance, peut-être remployée d’un édifice détruit. Les anciens bâtiments furent également repris en 1919-1920 à partir d’un projet de 1914, sans doute reporté par la guerre. En 1931, les Sœurs de la Divine Providence, s’estimant toujours à l’étroit, envisagèrent d’annexer l’hôtel de Raville situé juste en face, en construisant une passerelle et en lui ajoutant, entre autres modifications, un étage supplémentaire. Le projet ayant été refusé en raison de l’intérêt historique du bâtiment, elles décidèrent de construire un nouvel internat place Notre-Dame (1932-1934) et cédèrent l’hôtel d’Eltz au tribunal. Ce dernier fit réaménager les lieux par l’architecte Le Chevalier qui reconstruisit en 1939 le corps central du bâtiment de 1903 en bordure de quai. L’hôtel d’Eltz abrite aujourd’hui les tribunaux de la ville de Thionville. Le 1er janvier 2020, les Tribunaux de grande instance (TGI) et les Tribunaux d’instance (TI), juridictions civiles du 1er degré, ont été remplacés par le Tribunal judiciaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

