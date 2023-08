Visite guidée d’un tribunal judiciaire Tribunal judiciaire Épinal, 17 septembre 2023, Épinal.

Le tribunal judiciaire d’Epinal ouvre exceptionnellement ses portes. A cette occasion, une visite guidée de l’établissement judiciaire avec une présentation à dimension historique vous est proposée.

Tribunal judiciaire place Edmond Henry 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 34 53 53 [{« type »: « email », « value »: « accueil-epinal@justice.fr »}] L’arrondissement judiciaire d’Epinal forme un ensemble de juridictions réparties sur Epinal (tribunal judiciaire -anciens tribunal de grande instance et tribunal d’instance-, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes) et sur Saint-Dié (tribunal de proximité – ancien tribunal d’instance- et conseil de prud’hommes).

Depuis le 1er janvier 2011 et l’achèvement de la réforme de la carte judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint-Dié a été supprimé et les affaires en cours transmises au tribunal de grande instance d’Epinal, dénommé aujourd’hui tribunal judiciaire et qui est sur le département des Vosges la seule juridiction de droit commun de première instance en matière civile, commerciale et pénale, ayant compétence pour les litiges qui n’ont pas été attribués à une autre juridiction.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

