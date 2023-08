Je n’ai rien à vous dire – Le Procès de Landru Tribunal judiciaire de Versailles Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

Je n’ai rien à vous dire – Le Procès de Landru Samedi 16 septembre, 16h00 Tribunal judiciaire de Versailles Entrée sur inscription uniquement via le site billetweb.

« Montrez-moi les corps ! » Considéré comme le premier tueur en série Français et accusé de onze assassinats, Henri Désiré Landru n’avouera jamais !

Le 7 novembre 1921 s’ouvrait son procès aux Assises de Versailles : un moment de grand spectacle ! En l’absence de preuves matérielles et d’aveux, Landru épate ! Landru régale ! Il clame son innoncence haut et fort : après tout, aucun corps n’a été retrouvé, donc pas d’indices !

C’est sans compter sur l’opiniâtreté du Comissaire Jules Belin, l’homme qui arrêta Landru et qui accumulera un faisceau d’indinces menant cet homme, « innocent jusqu’à preuve du contraire », face à la Cour d’Assises de Versailles !

Et c’est précisément ce procès, Mesdames et Messieurs, que nous vous proposons de revivre !

Venez vous régaler du franc-parler, des répliques assassines de Landru et pénétrez au sein de cette Cour d’Assises !

Venez assister à la reconstituion de ce procès historique et peut-être même aurez vous la chance d’être tiré au sort pour venir siéger comme jurés et ainsi, rendre votre verdict…

Tribunal judiciaire de Versailles 5 place André Mignot 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139073907 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/je-nai-rien-a-vous-dire »}] https://www.billetweb.fr/je-nai-rien-a-vous-dire Le tribunal judiciaire de Versailles est la 8ème juridiction la plus importante de France et son ressort s’étend sur l’ensemble du département. Il est composé de 75 magistrats au siège et 31 magistrats au parquet ainsi que de plus de 300 fonctionnaires et agents.

Dans le quartier « administratif » de la ville de Versailles, le Tribunal est à proximité du centre ville historique comme du château.

Le tribunal de Versailles regroupe aujourd’hui 3 bâtiments dont le palais historique et l’ancienne maison d’arrêt de la Ville et a reçu cette année le prix de la ville pour la rénovation de sa façade place Mignot. nombreux accès en transports en commun (bus et gare RER – ligne L et Ligne N) et parkings Europe et Saint Cloud à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

Louis Barraud