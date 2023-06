Découvrez le patrimoine judiciaire lors des Journées européennes du patrimoine : visites guidées et concert de musique de chambre Tribunal judiciaire de Pau – Cour d’appel de Pau Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Découvrez le patrimoine judiciaire lors des Journées européennes du patrimoine : visites guidées et concert de musique de chambre 16 et 17 septembre Tribunal judiciaire de Pau – Cour d’appel de Pau Gratuit. Sur inscription. Départ des visites : 9h30, 10h00, 10h30, 11h00 et 11h30. Point de départ devant le palais de justice.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le tribunal de Pau vous ouvre ses portes pour des visites guidées enrichissantes.

Au cours de cette visite, vous pourrez découvrir la salle des pas-perdus, l’exposition du CDAD sur le tribunal, ainsi que la première chambre et la salle des portraits. Une exposition intitulée « Robes des gens de justice » vous sera également proposée. Vous aurez ensuite l’occasion de visiter la salle des assises, la salle de délibération des jurés, et enfin la troisième salle d’audience (salle jaune).

En plus de ces visites, vous pourrez profiter d’un concert de musique de chambre le samedi entre 12h et 12h30, pour agrémenter votre expérience.

Tribunal judiciaire de Pau – Cour d’appel de Pau Place de la Libération, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 47 05 36 00 https://www.cours-appel.justice.fr/pau En 1844, une commission préfectorale a été finalement désignée pour étudier un projet de construction d’un palais de justice à Pau. Le 7 janvier 1847, le roi Louis-Philippe a signé une loi autorisant la ville de Pau à céder un terrain pour la construction de ce nouveau palais de justice. Il s’agit des jardins de l’ancien couvent des cordeliers. L’architecte Latapie a élaboré les plans du bâtiment en s’inspirant du palais de justice d’Aix-en-Provence. Il a choisi du marbre gris des Pyrénées pour le revêtement du bâtiment, ce qui a coûté 93 000 francs de l’époque. La première pierre a été posée le 8 novembre 1847. Le 21 août 1854, le bâtiment, partiellement achevé, a accueilli un somptueux bal en l’honneur de la visite de Napoléon à Pau. L’inauguration a eu lieu le 3 janvier 1856. Arrêt de bus à l’arrière du bâtiment. Parking Verdun à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Licence libre