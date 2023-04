Visite guidée du tribunal judiciaire de Lisieux Tribunal Judiciaire de Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Visite guidée du tribunal judiciaire de Lisieux Tribunal Judiciaire de Lisieux, 17 septembre 2023, Lisieux. Visite guidée du tribunal judiciaire de Lisieux Dimanche 17 septembre, 09h00 Tribunal Judiciaire de Lisieux Le tribunal judiciaire de Lisieux est une juridiction du premier degré de droit commun habilitée à régler les litiges survenant entre particuliers et condamner les infractions à la loi. A l’occasion d’une visite guidée du palais de Justice en compagnie du personnel du tribunal vous conduisant tour à tour dans la salle des pas perdus, les salles d’audience, les bureaux du personnel, vous découvrirez l’organisation et le fonctionnement de la Justice. Vous apprendrez comment se déroule un procès pénal, qui sont les différents intervenants au sein de la justice et vous bénéficierez d’un éclairage sur la tenue de travail dans les tribunaux. Les guides, magistrats et fonctionnaires, partageront avec vous leur expérience au quotidien pour une immersion complète au cœur de l’institution judiciaire. Tribunal Judiciaire de Lisieux 11 rue d’Orival, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie +33(0)2 14 11 02 00 https://www.cours-appel.justice.fr/caen/le-tribunal-judiciaire-de-lisieux https://twitter.com/TJLisieux Palais de justice Présence de parkings publics à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

