Exploration du palais de justice avec visite guidée et discussions en compagnie de spécialistes juridiques

16 et 17 septembre 2023

Tribunal judiciaire de Guéret
23 place Bonnyaud, 23000 Guéret

Gratuit. Inscription obligatoire à partir du 11 septembre auprès du Conseil départemental de l'accès au droit de la Creuse. Les horaires seront précisés lors de l'inscription.

Le palais de justice vous invite cordialement à une visite guidée de ses installations.

Au cours de ces journées, les magistrats, les greffiers et les avocats endosseront le rôle de guides afin de vous plonger dans l’histoire du couvent des Récollets, transformé en palais de justice, et pour vous parler du fonctionnement du système judiciaire.

Vous aurez également l'opportunité de découvrir les salles d'audience et de poser vos questions aux professionnels du droit au sujet de leur métier.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

