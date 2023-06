Levez les yeux ! Accueil exceptionnel au sein de l’institution judiciaire Tribunal Judiciaire de Caen Caen, 15 septembre 2023, Caen.

Levez les yeux ! Accueil exceptionnel au sein de l’institution judiciaire Vendredi 15 septembre, 13h15, 14h30 Tribunal Judiciaire de Caen Durée 1h.

Le Tribunal Judiciaire de Caen ouvre ses portes aux enfants du patrimoine !

Les enfants seront accueillis par un architecte du CAUE et une équipe de professionnels du Tribunal Judiciaire. Tous auront le plaisir de tout mettre en oeuvre pour leur permettre d’ouvrir les yeux sur cette architecture contemporaine sensible et riche en symboles, tout autant que de comprendre les rouages d’un tribunal, la justice et ses espaces.

En avant pour la visite ! Elle commence à l’extérieur sur le parvis du tribunal avant de se poursuivre dans le hall, puis à l’étage, direction la salle des pas perdus, et enfin l’une des salles d’audience du tribunal…

Les intervenants répondront aux questions des élèves durant la visite.

En partenariat avec le Tribunal Judiciaire de Caen

Tribunal Judiciaire de Caen 11 rue Dumont d’Urville, caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/accueil-exceptionnel-au-sein-de-l-institution-judiciaire-2344 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:15:00+02:00 – 2023-09-15T14:15:00+02:00

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

CAUE14