Bourg-en-Bresse visite du palais de justice de Bourg-en-Bresse Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse, 16 septembre 2023, Bourg-en-Bresse. visite du palais de justice de Bourg-en-Bresse Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sans inscription – gratuit visite guidée du palais de justice accès libre : exposition permanente justice dans l’Ain et exposition jeune public atelier – métiers de la justice/quizz justice accès libre : exposition permanente justice dans l’Ain Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

