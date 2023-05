Le palais de justice vous ouvre ses portes ! Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le palais de justice vous ouvre ses portes ! Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Le palais de justice vous ouvre ses portes ! Samedi 16 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Bordeaux Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’univers de la justice ainsi que l’architecture atypique du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vous pourrez participer à des visites du palais, commentées par le personnel du tribunal. Participez à un escape game, ou visitez une exposition à destination des enfants et des adolescents. Les rouages de la justice n’auront plus de secret pour vous ! Un forum du droit permettra d’échanger avec des magistrats, des greffiers, des avocats, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire, ainsi que des acteurs de l’accès au droit et de la faculté de droit. Le temps d’une journée, les salles d’audience du tribunal accueilleront des étudiants qui présenteront des simulations de procés. Un concours d’éloquence ludique verra s’opposer des élèves de l’école nationale de la magistrature à ceux de l’école des avocats de Bordeaux. D’autres activités à destination de tous les publics vous seront proposées. Tribunal judiciaire de Bordeaux 30 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 33 90 00 http://www.justice.gouv.fr/ Œuvre architecturale contemporaine (1998), de l’architecte anglais Richard Rodgers, le palais de Justice est le lieu d’activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi que des auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

