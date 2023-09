Visite guidée du Tribunal du Puy-en-Velay Tribunal du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay, 16 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Visite guidée du Tribunal du Puy-en-Velay Samedi 16 septembre, 13h30, 14h30 Tribunal du Puy-en-Velay Inscription obligatoire

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Tribunal du Puy-en-Velay vous ouvre ses portes.

Tribunal du Puy-en-Velay Place du Breuil, 43000 le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}] À l’origine, en 1818, le Tribunal civil est situé dans un quartier du Puy-en-Velay dont les rues qui le desservent sont très étroites et d’un accès difficile. La place du Breuil, en dehors de la vieille ville, devient le lieu où sont délocalisés de nombreux bâtiments publics au cours du 19e siècle. C’est le cas du Tribunal civil dont les travaux débutent en 1837, menés par Claude Kleist, ingénieur des Ponts et Chaussées et architecte. Parkings (payants) : parking Michelet et parking en surface et souterrain du Breuil

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

© Service patrimoine – Agglomération du Puy-en-Velay