Visite découverte de la fresque du palais du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Tribunal d’instance – Palais de justice Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme intercommunal d’Étampes

Par le service du Patrimoine – Pays d’art et d’histoire de la CAESE

Tribunal d'instance – Palais de justice Place du Tribunal 91150 Etampes Étampes 91150 Montanchaux Essonne Île-de-France Combles comportant une grande fresque de 3m sur 7m du XIVe siècle qui représente la donation de la baronnie d'Étampes à Louis d'Évreux par Philippe le Bel en 1307.

© CAESE