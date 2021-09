Rouen Le 108 Rouen, Seine-Maritime Tribunal des mobilités Le 108 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Tribunal des mobilités

Le 108, le samedi 11 septembre

Le 108, le samedi 11 septembre à 16:30

Venez assister à des débats mettant en scène 2 points de vue controversés sur des sujets de mobilité. Durant une heure et demie, plusieurs débats de 20 minutes vont se succéder. Les orateurs auront pour objectif de convaincre le public qui aura le rôle d’arbitre. Différentes thématiques seront proposées : Se déplacer en voiture ou en vélo ? Se déplacer plus ou se déplacer mieux ? Se déplacer en individuel ou en collectif ? A qui la priorité dans l’espace public ? Pour vous inscrire, cliquez ici : [**S’INSCRIRE**](https://www.weezevent.com/le-tribunal-des-mobilites)

Venez assister à des débats mettant en scène 2 points de vue controversés sur des sujets de mobilité. Le 108 108, allée François Miterrand, Rouen

2021-09-11T16:30:00 2021-09-11T18:00:00

