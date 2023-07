Visites commentées du tribunal de commerce de Paris par des juges conférenciers Tribunal de commerce de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visites commentées du tribunal de commerce de Paris par des juges conférenciers 16 et 17 septembre Tribunal de commerce de Paris Les groupes sont constitués de 25 personnes par visite, par ordre d’arrivée. Pas de réservation préalable. Dernière visite : départ à 16h.

Visites commentées du tribunal de commerce de Paris par des juges conférenciers

Lors d’un parcours commenté d’une durée de 45 mn, les juges du tribunal présentent les espaces les plus emblématiques de ce lieu de patrimoine orné dans l’esprit des arts décoratifs et du style de l’Empire, inscrit sur la liste des monuments historiques. Durant la visite, les juges évoquent leur rôle et leurs missions, ainsi que leur contribution à l’économie de la Capitale et nationale.

Tribunal de commerce de Paris 1 quai de la Corse 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Île-de-France https://www.tribunal-de-commerce-de-paris.fr Le Palais du tribunal de commerce de Paris a été édifié par l’architecte Bailly en 1865 à la demande de l’empereur Napoléon III. Ce lieu remarquable abrite notamment un escalier d’honneur à double révolution de style renaissance, restauré en 2021. Métro Ligne 4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Tribunal de commerce de Paris