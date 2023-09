Découverte du Tribunal de Commerce de Marseille Tribunal de Commerce de Marseille Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

Découverte du Tribunal de Commerce de Marseille Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Tribunal de Commerce de Marseille Réservation obligatoire

– Visite guidée par un Juge du Tribunal de Commerce

Départ toutes les 20 minutes

– Découverte des richesses du Tribunal de Commerce

Visite guidée par Monsieur Emmanuel Laugier historien de l’art.

Durée : environ 1h30

Départ à 10h

– Découverte d’une audience de contentieux

Audience commentée devant une chambre de contentieux général.

Audiences à 10h30 et 15h30.

Lieu : Salle d’audience B, 2ème étage.

Durée : 1 heure 30

– Découverte de la justice commerciale

Exposé sur le fonctionnement et l’organisation d’un Tribunal de commerce.

Exposés à 9h30 et 14h30

Durée : 1 heure

Tribunal de Commerce de Marseille 2 rue Emile Pollak 13000 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 96 11 06 20 [{« type »: « email », « value »: « secretariat.presidence@tc-marseille.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 96 11 06 20 »}] Bâtiment Art Déco des années 1930. Présence de nombreux parkings à proximité immédiate

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

otlc