Tribunal de Baugé (Extérieur) Tribunal de Baugé Baugé, 16 septembre 2023, Baugé.

Tribunal de Baugé (Extérieur) 16 et 17 septembre Tribunal de Baugé

Présentation des travaux de restauration en cours et du projet d’aménagement intérieur «La maison du citoyen connecté ».

L’entreprise LEFEVRE présentera le chantier et son savoir-faire avec un atelier de taille de pierres.

Tribunal de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.tourisme-bauge.com De style néoclassique, il a été édifié de 1862 à 1866 pour remplacer l’ancien Palais Royal situé place du Marché. La façade est encadrée de deux statues représentant la Justice et la Loi, œuvres d’Adolphe David, né à Baugé en 1828, également sculpteur de la fontaine du Roi René. Le fronton porte l’inscription « Tribunal d’instance » rappelant ainsi que Baugé fut chef-lieu d’arrondissement. L’intérieur a conservé ses peintures et son décor de l’époque de Napoléon III. A l’arrière du Tribunal, la prison fut mise en service en 1864 et fonctionna jusqu’en 1951. Les bâtiments intérieurs furent entièrement démolis en 1980 et remplacés par le centre culturel. Seul subsiste aujourd’hui le mur d’enceinte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Baugé