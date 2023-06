Conférence : présentation de la juridiction administrative Tribunal administratif de Rouen Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Conférence : présentation de la juridiction administrative Tribunal administratif de Rouen Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Conférence : présentation de la juridiction administrative Samedi 16 septembre, 14h00 Tribunal administratif de Rouen L’ouverture au public, lors des Journées européenes du patrimoine, de l’hôtel de Crosne qui est, depuis 2008 le siège du tribunal administratif de Rouen, est également l’occasion de faire connaître au plus grand nombre la juridiction administrative. Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 02 35 58 35 00 http://rouen.tribunal-administratif.fr Construit entre 1784 et 1787, l’hôtel de Crosne constitue le dernier témoignage de l’architecture d’Ancien Régime à Rouen. Initialement propriété d’un conseiller au Parlement de Normandie, nommé Philippe Auguste Morien d’Auvers, l’hôtel de Crosne est acquis par l’Etat en 1852 pour les besoins des armées. Quartier général, puis hôtel de commandement, l’hôtel de Crosne abrite, jusqu’en 1999, le siège de la délégation militaire départementale. Il est, depuis 2008, le siège du tribunal administratif de Rouen. Ligne TEOR – T 4 – Arrêt Vieux Marché Rouen Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Tribunal administratif de Rouen Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Tribunal administratif de Rouen Adresse 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Tribunal administratif de Rouen Rouen

Tribunal administratif de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Conférence : présentation de la juridiction administrative Tribunal administratif de Rouen Rouen 2023-09-16 was last modified: by Conférence : présentation de la juridiction administrative Tribunal administratif de Rouen Rouen Tribunal administratif de Rouen Rouen 16 septembre 2023