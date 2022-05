Tribe From The Ashes – Jî Drû | Sandra Nkaké | Marion Rampal Amiens, 12 mai 2022, Amiens.

Tribe From The Ashes – Jî Drû | Sandra Nkaké | Marion Rampal Amiens

2022-05-12 – 2022-05-12

Amiens Somme

Tribe From The Ashes, c’est un besoin urgent de créer, dans un monde en pleine mutation, un hymne à la liberté, à l’union, à la force de l’amour et de la création commune : Love Together.

Chacun chez soi mais ensemble unis par la musique, le collectif Tribe From The Ashes voit le jour pendant le confinement. Véritable étincelle dans un monde qui se consume, il regroupe de nombreux acteurs de la scène jazz actuelle aux univers variés.

Dans la lignée de cette suite musicale confinée, Tribe From The Ashes imagine alors l’album du jour d’après. À l’initiative de Sandra Nkaké et Jî Drû, des idées et mélodies sont partagées dans le collectif. De cet échange est né un répertoire à voir sur scène dès que possible. C’est aux côtés de nombreux invités que Tribe From The Ashes partage cette expérience de musique jazz rendant chaque date à venir unique.

Générique

Voix

Sandra Nkaké

Voix

Marion Rampal

Voix, Flûte

Jî Drû

Violoncelle

Paul Colomb

Michèle Pierre

Contrebasse

Manuel Marchès

Piano, Rhodes

Pierre-François Blanchard

Violon

Anne Gouverneur

Batterie

Mathieu Penot

Son

Alan Le Dem

Lumière

Diliana Vekhoff

Label Label Bleu | Association Riot | Production Riot | Administration de tournée Maison de la Culture d’Amiens | Booking Loop Production | Dunoze | Distribution physique L’autre Distribution | Distribution numérique Idol.

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 2 · 8 À 20€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/tribe-from-the-ashes/

