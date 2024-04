Tribann en concert Plougrescant, dimanche 24 novembre 2024.

Tribann en concert Plougrescant Côtes-d’Armor

Le groupe Tribann vous invite à participer à son spectacle musical celtique Pêcheur à Islande avec des musiques traditionnelles bretonnes écossaises irlandaises et du monde.

Au début du siècle dernier bien des bretons sont partis vers les côtes d’Islande pêcher la morue. D’autres ont parcouru le monde et en ont rapporté des musiques nouvelles.

Au travers d’un récit illustré de musiques traditionnelles et de projection d’images anciennes, Tribann vous propose un voyage musical au cœur de ces grands moments.

Un délicieux cocktail de cornemuses, bombardes, violon, accordéon, harpe celtique et chant qui vous enchantera. .

Début : 2024-11-24 16:00:00

fin : 2024-11-24 18:15:00

Eglise

Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne tribannasso@orange.fr

