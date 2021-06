La Fare-les-Oliviers La Cav'Halle Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers TRIBAL La Cav’Halle La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Des mots & des notes… Tribal joue ses propres compos, du Rock… avec des mots en français. Énergique, électrique parfois tendre pourvu qu’il y ait de l’émotion. Avec Guilhem Sévérac : Chant & Guitare, Igor Maurin : Batterie Yolaine Frechet : Basse [https://www.facebook.com/tribal.groupe](https://www.facebook.com/tribal.groupe)

Entrée libre

La Cav'Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T22:30:00

