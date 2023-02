Triatlhon de l’Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher

Triatlhon de l’Etang du Puits, 2 juillet 2023, Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre. Triatlhon de l’Etang du Puits Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

2023-07-02 10:00:00 – 2023-07-02 Argent-sur-Sauldre

Cher Argent-sur-Sauldre Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas d’inscriptions sur place.

– Places limitées à 300 inscriptions individuelles et 30 équipes pour le S

– Places limitées à 300 inscriptions individuelles et 30 équipes pour le M Évènement assuré par le Club de AS Gien Natation, section triathlon et grâce au soutien de nombreux partenaires et collectivités.

Nous sommes heureux de vous présenter la 2e édition du Triathlon de l’étang du Puits. triathlonetangdupuits@gmail.com +33 6 87 58 31 38 Argent-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Argent-sur-Sauldre Adresse Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher Ville Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre lieuville Argent-sur-Sauldre Departement Cher

Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre-argent-sur-sauldre/

Triatlhon de l’Etang du Puits 2023-07-02 was last modified: by Triatlhon de l’Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 2 juillet 2023 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre, Cher cher Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Cher