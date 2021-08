Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin Gironde, Mouliets-et-Villemartin Triathlon Xterra Nouvelle Aquitaine Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin Catégories d’évènement: Gironde

Mouliets-et-Villemartin

Triathlon Xterra Nouvelle Aquitaine Mouliets-et-Villemartin, 27 août 2021, Mouliets-et-Villemartin. Triathlon Xterra Nouvelle Aquitaine 2021-08-27 – 2021-08-27

Mouliets-et-Villemartin Gironde Mouliets-et-Villemartin Un rendez-vous international en Gironde, une compétitions de cross triathlon. Un parcours qui regorge de surprises. Des passages qui surplombent le lac de la Cadie, ou encore des passages dans des villages historique girondins !

Avec une propriété de 80 Hectares le domaine de la Cadie est un lieu propice à l’organisation d’un XTERRA.

Avec un Lac de 27 Hectares, l’ancienne carrière de pierre de Bordeaux offre un contexte parfait pour cette pratique.

Les difficultés s’enchaineront avec à la fois des zones roulantes et techniques pour la partie VTT.

En course à pied, les montées en singles seront là pour ajouter une touche de technicité sur ce parcours rapide. +33 6 73 48 69 31 Un rendez-vous international en Gironde, une compétitions de cross triathlon. Un parcours qui regorge de surprises. Des passages qui surplombent le lac de la Cadie, ou encore des passages dans des villages historique girondins !

Détails Catégories d'évènement: Gironde, Mouliets-et-Villemartin