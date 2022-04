TRIATHLON XTERRA FRANCE Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

2022-07-01 – 2022-07-03

Xonrupt-Longemer Vosges Xonrupt-Longemer Natation en eau libre (lac), du VTT et une course à pied sous forme de trail.

Le samedi : XTerra kids, XTerra mini-kids et Swimrun.

Le dimanche : XTerra Découverte et XTerra France. info@xterra-france.com +33 3 29 60 90 00 https://www.calendrier.dusportif.fr/xterra-decouverte-xonrupt-02904 Xonrupt-Longemer

