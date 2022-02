Triathlon Vienne Condrieu Condrieu Condrieu Catégories d’évènement: Condrieu

Rhône

Triathlon Vienne Condrieu Condrieu, 2 juin 2022, Condrieu. Triathlon Vienne Condrieu Base Nautique Base Nautique de Condrieu Condrieu

2022-06-02 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-26 14:00:00 14:00:00 Base Nautique Base Nautique de Condrieu

Condrieu Rhône Condrieu Cette année, c’est la quatrième édition de notre TVC et nous nous retrouverons sur un week-end pour 6 courses de Cross Triathlon sur la base de Condrieu / Chonas L’amballan. inscriptions@triathlonviennecondrieu.com Base Nautique Base Nautique de Condrieu Condrieu

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Condrieu, Rhône Autres Lieu Condrieu Adresse Base Nautique Base Nautique de Condrieu Ville Condrieu lieuville Base Nautique Base Nautique de Condrieu Condrieu Departement Rhône

Condrieu Condrieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condrieu/

Triathlon Vienne Condrieu Condrieu 2022-06-02 was last modified: by Triathlon Vienne Condrieu Condrieu Condrieu 2 juin 2022 Condrieu rhône

Condrieu Rhône