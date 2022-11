Triathlon VautourMan Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrnes

Triathlon VautourMan

ARRENS-MARSOUS

Lac du Tech/Col du Soulor Arrens-Marsous

2023-09-02

Lac du Tech/Col du Soulor ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous

2 parcours sont proposés :

– format L : 1200 m de natation (lac du Tech), 71 kms à vélo (1400 m dénivelé+) et 17 kms de course à pied (350 m dénivelé+).

– format S : 600 m de natation (lac du Tech), 14 kms à vélo (600 m dénivelé+) et 7 kms de course à pied (160 m dénivelé+).

Ouverture inscriptions le 12 novembre 2022 à 13h Le VautourMan « challenge du Soulor » est un triathlon à réaliser en individuel ou en relais, en Val d’Azun, entre le Lac du Tech et le col du Soulor. contact@vautourman.com https://triathlon.vautourman.com/ Lac du Tech/Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

