Triathlon Val de Gâtine 79 Verruyes, dimanche 23 juin 2024.

Le Triathlon Val de Gâtine 79 revient à Verruyes le 23 juin prochain

– XS pour les néophytes, les jeunes, ceux qui ne veulent pas trop se faire mal et ceux qui feront le combiné.

– Deux courses enfants 6-9 ans et 10-13 ans.

– S pour les compétiteurs à partir de cadet.

– Et un combiné avec le XS la matin en mass start et le S en mode poursuite l’après-midi (combiné à partir de junior).

Avec toujours le soleil de Verruyes, les burgers faits maison de la buvette et le sourire des bénévoles.

Bonne nouvelle aussi pour les non licenciés le certificat médical ne sera plus obligatoire en 2024 !

Bref vous n’avez plus d’excuse et on compte sur un maximum de participants.

Les inscriptions ouvriront prochainement du klikego.com

En attendant retrouvez de nombreuses infos sur https://www.triathlonvaldegatine79.com

Contact 06.01.00.46.33 ou barreauthi@cc-parthenay.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Plan d’eau

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

