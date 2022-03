TRIATHLON : TROTTINETTE, DÉGUSTATION, REPAS – DOMAINE DE SAINTE ANNE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance EUR 45 Ce samedi 23 avril, le Domaine de Sainte Anne vous propose une balade en trottinette agrémentée d’une dégustation commentée et évidemment un repas vigneron comme on les aime ! Venez découvrir leur travail dans les vignes !

Au programme

– Balade en trottinette électrique à travers le vignoble

– Dégustation

– Repas viticole

SAMEDI 23 AVRIL

DÈS 9 HEURES

